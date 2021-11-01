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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

01.11.2021 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. AA'nın haberine göre; Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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