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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:34
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Macron görüşmesinde, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını aktaran Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

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