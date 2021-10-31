Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

AA

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İki lider İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.