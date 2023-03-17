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Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüşecek. İki liderin görüşmede öncelikli olarak Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele alması bekleniyor

Giriş: 17.03.2023 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüşecek
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'de
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine yönelik "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" açıklamasında bulunmuştu.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI KAHRAMANMARAŞ'I ZİYARET ETTİ

Türkiye'ye dün Niinistö, 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." sözlerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum. (Erdoğan'ın) Önemli mesajları olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

"FİNLANDİYA BEKLENEN HER ŞEYİ YAPTI"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ayrı ayrı yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Niinistö, şu yanıtı verdi:

"Tek başımıza ilerlemiyoruz fakat üye olabileceğimiz gözüküyor. Çünkü Finlandiya, beklenen her şeyi yaptı. NATO üyeliğine başvurdu ve Türk hükümetiyle Madrid’de başlayan müzakereler yaptık. Bence gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi onay için bekliyoruz."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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