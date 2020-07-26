Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine tebriklerini iletti.

Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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