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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz - Son dakika haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Orta vadeli programımız tamamlanmak üzere"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:06
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        'Fahiş fiyat balonu sönüyor'
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de değişmemiştir. Türkiye ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız." dedi.

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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Erdoğan, tüm TOBB mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Erdoğan, mücadele ve zaferlerle dolu şanlı tarihlerinden alınan ilhamla büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, yüz binlerce kişinin sıcak havaya rağmen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Kendisinin de cuma günü TEKNOFEST'i ziyaret edeceğini söyleyen Erdoğan, "Gençlik, halkımız, insanımız oralarda gümbür gümbür yola devam ediyor." dedi.

        Erdoğan, küresel ekonomide yaşanan sıkıntı ve zorlukların, Türkiye'ye de çeşitli yansımaları olduğunu ifade ederek, "Tüm dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranlarının bizi de zorladığı bir gerçek. İş çevrelerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bunların çözüme kavuşturulmasına yönelik adımları atıyoruz, atacağız. Önümüzdeki dönemin bir yol haritası mahiyetinde olacak Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları tamamlanmak üzere. İnşallah yakında sizlerle ve kamuoyumuzla bunu paylaşacağız." diye konuştu.

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        Kimi sektörlerde tamahkarlıktan kaynaklanan fahiş fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

        "Aldığımız tedbirler sayesinde zamanla piyasa dengeye inşallah kavuşacaktır. Ekonomide önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de değişmemiştir. Türkiye ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız. Vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini koruması ve büyütmesi, bu dönemde de önceliklerimizin başındadır. Uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlarımızdan özellikle geriye gidişe asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize sizlerle birlikte yürüyeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'un üretim, ticaret, ihracat, istihdamın ve Türk ekonomisinin tamamının temsil edildiği bir çatı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sizlerin önerilerinin, eleştirilerinin ve ekonomi politikalarımıza vereceği güçlü desteğin bizim için ayrı bir önemi vardır. Biliyorsunuz 21 yıllık iktidarlarımız döneminde sizlerle daima yakın istişare içinde olduk. Bunun da meyvelerini üretimden istihdama her alanda topladık. İnşallah gelecekte de sizlerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, refahına yaptığınız eşsiz katkılar dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum, her birinize yeni görevinizde başarılar diliyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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