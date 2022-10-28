Beştepe'nin konuğu Lübnan eski Başbakanı Hariri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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