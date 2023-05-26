HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen mitingde halka sesleniyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletimiz istikrar sürsün diye tercihin bizden yana kullandı. 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacağız. Bu pazar sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Oylarımız kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Öyleyse Pazar günü sandığa gidip, oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize birinci turda olduğu gibi bu destekle 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz. Biz Anayasa kitapçığını fırlatmayız; biz Anayasa kitapçılığını okur ona göre karar veririz. Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Sürekli gerilim üretti.Koalisyonların acsıını geçmişte çok çektik, bu acıları bir daha yaşamayalım. Bundan da en çok milli irade düşmanı, anti demokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme, yargı uyum içinde çalışmaya başlattı, işte o zaman ülkemiz ekonomi ve siyasi olarak güç kazandı. Biz 2002'den itibaren bunu başardık.

"KÜRESEL SİYASETTE AĞIRLIĞIMIZ BU DÖNEMDE ARTTI"

Batı bunu hazmedemedi. Bütün dergilerinde 'Erdoğan'ı yıkmak lazım' dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Bunlara dersi Pazar günü en iyi şekilde vereceğinize inanıyorum. Vatandaşımız uzun yıllar hak ettiği hizmetlere bizimle ulaştı. Tarihin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle milletimiz son 21 yılda tanıştı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı bu dönemde arttı. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı. Bölgeler arasındaki gelişmiş farklılıkları yine bu dönemde giderildi.

Ayrıntılar geliyor...