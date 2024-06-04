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        Haberler Bilgi Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı! 2024 Kurban Bayramı SSK, Bağ-Kur ve EYT emekli ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ödeme tarihini duyurdu! SSK, Bağ-Kur ve EYT emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yılda iki kez dini bayramlarda verilen emekli ikramiyesi 3 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri takip edilirken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. İşte, 2024 SSK, Bağ-Kur ve EYT emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:13 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:58
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        • 1

          Bu sene 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'nda 15 milyonu aşkın emekli 3 bin TL ikramiye alacak. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yakından takip edilirken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        • 3

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin:

          "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

          Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

          Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

          4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

          4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

          4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

          Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

        • 4

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesine ilişkin yaptığı açıklamada;

          "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

          Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        • 5

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak.

        • 6

          Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        • 7

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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