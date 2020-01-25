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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'a ulaştı. Deprem bölgesinde incelemeler yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne Ayşe ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı. Cenazeyi Diyanet İşleri Ali Erbaş kıldırıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik ediyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.

"BİZİM İÇİN BİR İMTİHAN"

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada: "Saygı değer kardeşlerim az önce sevgili kardeşimiz Ayşe ve Muhammed Salih'in namazlarını kılmış bulunuyoruz. Tabii bu tür doğal afetler bizim için bir imtihan. Bu noktada biz teslimiyetin en güzel örneğini vermişiz. Biz Erzincan depremini, Van depremini, Simav depremini, Düzce depremini, Kocaeli depremini yaşamışız. Malum Elaziz Erzincan ile komşu ve Erzincan'da ne tür depremler yaşadığımızı biliyoruz.

"TOKİ İLE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Biz depreme karşı gösterdiğimiz teslimiyeti biliyoruz. Devlet olarak millet olarak elimizden geleni yapacağız. Süratle yıkılan binalarımızın yerine TOKİ ile gereken adımları atacağız. Kimseyi de açıkta bırakmayacağız. Kimsenin dedikodularına kulak asmayın. Bilin ki biz sizin hizmetkarınızız ve elimizden geleni yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 9 yaşındaki Muhammed Civelek'in mezarına omuz verdi ve bölgede ziyaretlerde bulunmak üzere olay yerinden ayrıldı.