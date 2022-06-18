Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü’nün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti.