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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP lideri Destici´yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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