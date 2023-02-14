Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' adını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyarette bulunduğu depremzedelerle sohbet ederken bir afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi.

AA'nın haberine göre; yaralanan vatandaşların sağlık durumu hakkında sık sık doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hastanede bulunan bir depremzede, ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu sorması üzerine, "Herhangi bir sıkıntı yok. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun sizlerden. Biz enkazda kalmadık, çok şükür çıktık yani o şeyde yan durunca hemen inebildik, biz direkt ben bunu kucağıma aldım, birbirimize siper olduk. Sadece 'Bitti' dedik bizim için her şey. Helalleştik, sadece Allah'a dua ettik. İyiler çok şükür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nasıl, ağrın var mı? Yok değil mi? Atlattık. Ne kadar kaldınız." sorusunu da bir depremzede, "30 saat." diyerek cevapladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de tedavi gören hastalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.