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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarılan Aleyna Ölmez'in teyzesiyle telefonda görüşerek, genç kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Giriş: 16.02.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu halkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Erdoğan, Aleyna'nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgililere teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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