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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Alperen Ocaklarına bağlı arama kurtarma ekipleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Liderler depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti

Giriş: 28.02.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde Alperen Ocaklarına bağlı arama kurtarma ekipleriyle görüştü
Habertürk Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören afetzedeler ve deprem sonrası bölgeye intikal ederek gece-gündüz arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan ekipler, devletin üst düzey ziyaretiyle moral buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Liderler depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesi Elbistan ve Afşin’deki incelemeleri sırasında depremin ilk günü bölgeye intikal ederek 3 haftadır durmaksızın arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına iştirak eden Alperen Ocakları Vakfı Başkanı Samet Bağcı ve Vakıf bünyesindeki Arama Kurtarma ekibiyle de görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

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