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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yarınki kongresi öncesi delege kartını aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yarınki kongresi öncesi delege kartını aldı.

        DHA'da yer alan habere göre AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı" denildi.

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