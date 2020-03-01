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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'ye Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu teklifi kendisine iletti. Ruhani, görüşmede, "Suriye toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, masum insanların canının korunması ve İdlib meselesinin süratle çözülmesiyle ilgili ilkesel anlaşmalarımız doğrultusunda bu toplantıda görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, Astana sürecindeki Türkiye-İran-Rusya iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek bununla ilgili Tahran'da yapılacak zirveye hazır olduklarını söyledi. Astana sürecini bölgenin güvenliği için önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ruhani, gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını aktardı.

Ruhani ayrıca bölge ülkelerinin yeni tip koronavirüsle mücadele için iş birliği yapması gerektiğini dile getirerek Türkiye ile İran arasındaki sağlık protokollerinin uygulanmasının vatandaşların geliş gidişi ve ticari alışverişin kolaylaştırılmasına zemin hazırlayacağını kaydetti.

AB KONSEY BAŞKANI MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A NATO DAYANIŞMASI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Erdoğan, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi. Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa ile olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Erdoğan, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlara dayandığını aktaran Erdoğan, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.

PUTİN VE RUHANİ İDLİB'DEKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile İdlib'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Ruhani ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde teröristlerle mücadeleye ilişkin Astana Formatı kapsamında yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiği konusunda ortak görüş aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, "Putin, Ruhani'ye koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için başsağlığı diledi ve salgının yayılmasının önlenmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti" denildi. İran nükleer anlaşmasının da ele alındığı aktarılan açıklamada, bu anlaşmanın korunması gerektiğinin altı çizildi.

RUHANİ: 'İDLİB'İN ŞARTLARI ENDİŞE VERİCİ'

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Ruhani, İdlib'deki son gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda yaptığı görüşmeye değinerek, "İdlib'in şartları endişe vericidir. Bölgede huzur, güvenlik ve teröristlerin kökünün kurutulması için Astana sürecindeki anlaşmalar süratle uygulanmalıdır" dedi.

Astana sürecinin devamı ve Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine hazır olduklarını dile getiren Ruhani, "Suriye sorununun çözümü sadece siyasidir ve müzakere yoluyla çözüme kavuşabilir. İdlib'deki şartların ABD'nin müdahale etmesi için bahane oluşturmasına izin vermemeliyiz" görüşlerini paylaştı. Putin de Astana sürecindeki anlaşmaların Suriye'nin konusunun çözümünde etkili olduğunu ve İran'ın üçlü zirveyle ilgili açıklamalarını da olumlu karşıladığını belirterek, ihtilafların müzakere yoluyla bertaraf edilmesi temennisini dile getirdi.

MACRON'DAN RUSYA'YA 'SALDIRILARA DERHAL SON VERİN' ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu. Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda İdlib'deki son durumu görüştü. Macron, görüşmelerde bölgede devam eden insani durumdan endişe ettiğini kaydetti.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiğini ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, 2018'de İstanbul'da yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında bölgede "düşmanlıkların derhal sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması" konusunda Rusya ve Türkiye'ye çağrı yaptı.

Macron, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak sorumluluklarını alması gerektiğini belirterek, bu ülkeye "Suriye'nin kuzeybatısında derhal saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuka ve sivil halkın korunmasına saygı göstermesi çağrısında bulundu. Fransa'nın bölgede siyasi sürecin tekrar başlaması için gerilimin azalması konusunda katkıda bulunmaya hazır bulunduğunu dile getiren Macron, Avrupalı ortaklarıyla bölgede sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçeceklerini belirtti.

Macron, Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bu konuda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunun altını çizen Macron, Türkiye'yi göç akışının yönetimi konusunda Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapmaya davet etti.