Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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