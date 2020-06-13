Sosyal medya Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.