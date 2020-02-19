19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti MYK toplantısında Meclis kulislerine yansıyan bilgilere göre İdlib'deki göç krizi, Suriye meselesi, Rusya ile ilişkiler ve iç siyasete ilişkin konular masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib ve Libya konusunda "İdlib ve Libya'daki gelişmeler Akdeniz'de suların ısınmasına neden olabilir. Birleşmiş Milletler artık yaşananlara ilgisiz kalamaz" dedi.
Diğer yandan Rusya ile sorun alanlarıyla sorunsuz alanları karıştırıp işin içinden çıkılamaz hale gelmesini istemediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle İdlib ile ilgili verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini vurguladı. Erdoğan, S-400, TürkAkım ve Rusya ile ticari ilişkilerin Soçi ve Adana mutabakatlarından ayrı alanlar olduğunu da kaydetti. Erdoğan, "Sorunlu kısımları masada sahada atacağımız adımlarla yoluna sokmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin ise, "Suriye ve Libya'daki gelişmeler Akdeniz'de suları ısıtacağa benziyor" derken, Birleşmiş Milletlerin daha aktif rol alabileceğini ve Suriye'de anayasa yazım sürecinin öne çıkabileceğini vurguladı.
İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR
İYİ Parti'den bir haftada yaşanan iki istifa da AK Parti MYK'da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında, o gece yaşananları anlatırken, milletvekillerinden de o geceyi öne çıkarmalarını istedi. Erdoğan, "15 Temmuz'da CHP'nin lideri neredeydi, ne yaptı onu anlatın. FETÖ'nün siyasi ayağı, 'O örgüt tarafından öldürülmeye gidilen kişi mi, yoksa o gece tankların arasında yol verilen kişi mi' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha işaret etti.
KAHVALTIDA ÇOCUK TAVSİYESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan başkanlığında milletvekili grubunu da kahvaltıda ağırladı. Milletvekilleri yerel sorunları aktarırken, televizyon kanallarında AK Partili gibi görünüp, konuşanların partiye zarar verdiklerini ifade etti.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine daha çok çocuk yapılması yönündeki tavsiyesini yinelediği öğrenildi. 6 çocuk babası olan Recep Akdağ'a espri yapılırken, bir milletvekilinin de "Hakkari Milletvekili Nusret Dinç'in 19 çocuğunun olduğunu anımsatması" gülüşmelere neden oldu.
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