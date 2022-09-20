Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi'nde bir dizi görüşme

AA

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkevi'ndeki program basına kapalı gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; Erdoğan, ayrı ayrı olarak Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti. Görüşmeler basına kapalı olarak yapıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.