Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti
Giriş: 04.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.
AA'da yer alan habere göre duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.
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