        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir." ifadesini kullandı

        Giriş: 25.09.2025 - 15:01 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:01
        'Türk Dil Bayramı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçeyi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, '26 Eylül Türk Dil Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemiz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, milletimizin en sağlam teminatlarından biridir. Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir. Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş; kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur" açıklamasında bulundu.

        "TÜRK DİLİ, DÜŞÜNCENİN EVİ, DUYGULARIMIZIN AYNASIDIR"

        Şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dilinin, yalnızca bir iletişim aracı değil; düşüncenin evi, duyguların aynası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti ve inceliği göze çarpar. Kültürümüzün hafızasıdır; geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür. Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçeyi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim. Bu vesileyle, Türkçemizi koruyup geliştirerek, bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun" dedi.

