Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





İşte şampiyon Trabzonspor kutlamalarıyla ilgili diğer mesajlar:



TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TARAFTARLARI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Trabzonspor’u ve bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: COŞKULU TARAFTARI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bordo-mavili ekibi ve taraftarı kutladığı sosyal medya mesajında şöyle dedi: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor’u, teknik ekibini, Trabzonspor camiasını ve coşkulu taraftarını gönülden kutluyorum.

KALIN: SEVİYE KAZANDIRAN BAŞARILARIN DEVAMINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kutlama mesajında "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Türk futboluna seviye kazandıran başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: BÜTÜN TARAFTARLARI TEBRİK EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi: Şampiyon olan Trabzonspor’u, bütün taraftarlarını, tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyoruz

KILIÇDAROĞLU: YÜREKTEN KUTLUYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum