Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün katıldığı 'Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nin ardından deneme sürecindeki Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan, o anlara ait görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, "Bir Togg hatırası" dedi.

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