Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM ödül töreninde konuştu

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Erdoğan, "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük." şeklinde konuştu.
"Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz."
Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız." dedi.
Yurtdışındaki sancaktarlarımız olarak gördüğümüz ihracatçı firmalarımıza başarılar diliyorum. Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir.
Cumhuriyetle sanayiden tarıma kadar her alanda yapılan atılımlar 2. dünya savaşı sonrasında tek parti döneminde akamete uğramıştır.
Milletin baskısı ve zorlamasıyla demokrasiye geçildikten sonra bir yükseliş ve büyüme hamlesi başlamıştır. Şehir Başbakan Adnan Menderes ile başlayan bu dönem kaos içindeki 1970'li yıllarda kaybolmuştur.
Özal'ın 1980'lerde uygulamaya koyduğu Türkiye'yi dünyaya açma çabaları 1990'ların koalisyon karmaşasında aynı akıbete uğramıştır.
23,5 milyar dolar IMF'ye borçlar devraldığımız borcu 2013'te sıfırladık.
Türkiye kendine güvendikçe, bilhassa iş dünyasının önünü açtıkça bölgesinde gücü ve itibarı artan bir ülke haline geldi. Türkiye son 16 yılda, yılda ortalama 5.7 büyüdü. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldi. Tesis ettiğimiz ve adeta gözümüz gibi koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta küllerinden yeniden doğmuştur.
Önümüzde 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu unutmayalım, bunun aktörleri karşımızda. 174 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren 36 bin 630 firmayı tebrik ediyorum. Merkez Bankası rezervlerimiz yaklaşık 92.5 milyar dolara ulaştı.
Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.
Erdoğan, Suriye'deki duruma değindiği konuşmasının diğer bölümünde Türkiye'nin dış politikada destan yazdığını belirterek, Trump ile olan görüşmesini aktardı.
FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON İÇİN BİR MÜDDET DAHA BEKLENECEK
Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusuna ve Mehmetçiklere sahibiz"
Erdoğan, son gelişmelerden dolayı Fırat'ı doğusuna yönelik operasyonu br müddet bekleteceklerini ancak bunun ucu açık bir bekleyiş olmayacağını belirtti.
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