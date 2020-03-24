Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi dün pozitif çıkmıştı.