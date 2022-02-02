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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde bölge illerinden gelen gençlerin de katılımı ile 'Gençlik Buluşmaları'nın Trabzon ayağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir üniversite öğrencisinin, bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerle ilgili öğrencilere destek verip vermeyeceklerine, bu konuda vergi indirimi yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin sorusuna, lisans öğrencilerinin burs ücretlerinin hükümetleri öncesinde 45 lira olduğunu bu rakamın bugüne kadar yapılanlarla 650'ye yükseltildiği karşılığını verdi.

Lisansüstü ve doktoraya yönelik burs ödemelerinin de asgari ücret rakamlarına tırmandığını dile getiren Erdoğan, "Sevgili kardeşimizin bu talebi bize maliyet olarak ne getirir, ne götürür bunun üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığıyla bir çalışma yapalım, ondan sonra da ona göre bir adım atalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon’daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız." ifadelerini kullandı