        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu'nun 'Zafer Yolculuğu'na tebrik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu'nun 'Zafer Yolculuğu'na tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla 350 gencin TCG Anadolu gemisinde Zafer Yolculuğu'na çıktığını belirterek, "Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 00:53 Güncelleme: 23.08.2025 - 00:53
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu'nun 'Zafer Yolculuğu'na tebrik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen 'Zafer Yolculuğu' etkinliğine ilişkin NSosyal hesabından bir mesaj yayımladı.

        Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti: "Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığını tebrik etti.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #TCG Anadolu
        #Zafer Yolculuğu
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa