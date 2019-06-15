Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Tacikistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duşanbe'de İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı, Duşanbe Havalimanı'ndan Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Duşanbe'den ayrıldı.