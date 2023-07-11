Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımında yaşamını yitirenleri anarak, "Bugün, 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 28. Yıldönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Türkiye'deki kritik seçim süreci boyunca dualarını esirgemeyen tüm Bosna Herseklilere teşekkür eden Erdoğan, "Milletimizle birlikte canımızdan bir parça gördüğümüz Bosna Hersekli kardeşlerimizin de güvenine layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bugünün, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımının 28. yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliya'nın 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da işlenen soykırımın yüreklerimizde açtığı yara 28 yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün 30 şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im, tüm şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin."

"BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Her 11 Temmuz'da acıları tazelenen şehitlerin ailelerine ve Boşnak halkına sabırlar dileyen Erdoğan, "Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen hala Bosna Hersek'teki soykırımı inkar edenler, 'işlediği savaş suçlarından pişmanlık duymadığını' söyleyenler ve maalesef bu şahısları destekleyenler çıkabilmektedir. Bu vicdansızları ve yapılan müessif açıklamaları lanetliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması için nefret söyleminin geride bırakılıp, barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünün hakim kılınması gerektiğine işaret etti.

"BOSNA HERSEK'İN BAĞIMSIZLIĞINI DAİMA GÖZETECEĞİZ"

Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması için hep birlikte çalışılması mesajını veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek'in istikrarı, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bugün, 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum.



Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. pic.twitter.com/NcXIVvXt6a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.