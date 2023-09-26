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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika vergisiz telefon ve bilgisayar açıklaması! Öğrenciye vergisiz telefon marka ve modelleri belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergisiz telefon ve bilgisayar açıklaması!

        Vergisiz telefon ve bilgisayar gündemdeki yerini koruyor. İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında peş peşe açıklamalar geldi. İşte 2023 vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:22
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        • 1

          Kabine Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadeleri ile gençlere müjdeyi duyurdu. Bu kapsamda; Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları açıklandı mı? soruları yanıtını arıyor. İşte 2023 vergisiz telefon ve bilgisayar şartları, yaş sınırı ve geçerli olan model ve markalarına ilişkin bilgiler...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

          Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.

          10 GB İNTERNET HAKKI

          Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

        • 3

          GENÇ KART NEDİR?

          18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

        • 4

          VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

          Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

          TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
          ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
          ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        • 5

          VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

          İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

          Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

          OPPO: A15, Reno 5 Lite,

          Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

          Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

          TCL: 20 SE, 20 E, L7,

          Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

          Tecno Mobile: Camon 16,

          General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

          Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

          Reeder: S19 Max Pro S

          OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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