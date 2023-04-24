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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ÖTV muafiyeti açıklaması! Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı ve ÖTV alınmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV muafiyeti açıklaması! Ticari araçlardan ÖTV alınmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada özellikle esnafları ilgilendiren açıklamalar yaptı. Esnafların bir bölümüne vergi muafiyeti getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, muafiyet sınırını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, ticari araçları olan esnaflar için de müjde niteliğinde bir açıklama yaparken ticari aracını yenilemek isteyen esnaflardan ÖTV alınmayacağını duyurdu.

Giriş: 24.04.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'teki halk buluşmasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısım ise ÖTV muafiyeti ile ilgili yaptığı açıklama oldu. Ticarini araçlarını yenilemek isteyen esnaflara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı cins ticari taşıtların yenilenirken ÖTV ödenmeyeceğini söyledi. Bu gelişme ile beraber ÖTV muafiyeti hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlardan ÖTV alınmayacak mı, son durum nedir? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

  • "MUAFİYET SINIRINI 700 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gemlik'teki halk buluşmasında şu açıklamalarda bulundu:

    - Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

    - Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

    - Esnaflarımızın bu uygulamadan yararlanmaya devam etmesini sağlıyoruz.

    Ayrıca, 13 büyük şehirlerimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.

  • "AYNI CİNS TİCARİNİ ARACINI YENİLEMEK İSTEYEN ÖTV ÖDEMEYECEK"

    - Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

  • - Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

     

  • ÖTV MUAFİYETİ DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığına çevrildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ticari araçlardaki ÖTV düzenlemesi ile ilgili detayların paylaşılması bekleniyor. 

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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