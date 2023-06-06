Cumhurbaşanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması... "Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle gündemdeki yerini aldı. Bayramı ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?" sorusunun yanıtı...