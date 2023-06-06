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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kurban bayramı tatili açıklaması! 2023 Kurban bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması!

Ramazan Bayramı geride kalırken merak edilen konulardan biri de Kurban bayramı tatil tarihleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez coşku içinde beklenen bayramların ilki geride kalırken Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...

Giriş: 06.06.2023 - 20:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması... "Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle gündemdeki yerini aldı. Bayramı ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?" sorusunun yanıtı...

  • KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

  • 2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

  • 2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.

     

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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