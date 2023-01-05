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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI! 2023'de seçimler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması! 2023 seçim tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olası erken seçim ihtimaliyle ilgili son dakika açıklama geldi. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili sorulara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP lideri Bahçeli verdiği cevaplarla kapıyı açık bırakmıştı. Son açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte olası erken seçim ihtimaliyle ilgili son durum

Giriş: 05.01.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan olası erken seçim ihtimalleriyle ilgili son dakika açıklama geldi. Muhalefetin erken seçim çağrılarına karşın son günlerde Cumhur İttifakı cephesinden de peş peşe açıklamlar geldi. Son olarak  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP lideri Bahçeli'den erken seçim ihtimalleriyle ilgili sorulan sor karşısında kapıları açık bırakan cevaplar geldi. Peki, 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarih...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin olarak, "Belki tarihini biraz öne çekerek güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin sorumluluğundadır" dedi

  • 2023'TE SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Seçim tarihi geri alınmazsa 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

  • AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

    Çelik, bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

    "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor."

     

  • "O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım."

     

  • MHP LİDERİ BAHÇELİ DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

    Olası erken seçim ihtimallerini değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, teklif gelmesi halinde destekçi olacaklarını söyledi. İşte MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklaması:

    "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir"

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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