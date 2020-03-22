Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esma anneye telefon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Miraç Kandili dolayısıyla kendisine tebrik mesajı gönderen Esma ile telefonla görüştü. Telefon görüşmesini Twitter hesabından video ile paylaşan Erdoğan, karşılıklı iyi dileklerin ardından "Sokağa çıkmayın" çağrısını yineledi.

Erdoğan, videoyu, "Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de sosyal medyadan vatandaşlara video ile seslenerek "Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" mesajını vermişti.

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