Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasıyla muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şehitlerimizi fatihalarla yâdettik. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla bir aradayız. İnşallah buradan Orta Anadolu Ekonomik Forumu'na geçecek, iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne yaraşır vaziyette Sivas gezimizi hitama erdireceğiz.

SİVAS 31 MART'TA "KARDEŞLİK, HUZUR VE HİZMET" DEDİ

Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız, mücadele azmimizi daha da biliyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı. Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı.

KABİNEMİZ YERELDE BELEDİYELERİMİZİN YANINDA YER ALACAK

Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum. Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır. Eksiklikleri süratle gidermenin inşallah yolunda olacağız.

SİVAS TAM 108 GÜN MİLLİ MÜCADELEMİZE BAŞKENTLİK YAPMIŞTIR

100. yıldönümüne ulaştığımız aynı şekilde tarihimizin köşe taşlarından biridir. Sivas'tan yükselen istiklal meşalesi kısa sürede yurdumuzun dört yanını kuşatmıştır. Sivas 1919 tarihinden itibaren tam 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar milletimizin özgürlük timsali olarak etkisini bugün de hissettirmektedir. Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.

YAZIKLAR OLSUN SANA! SANA DA BUNU ER YA DA GEÇ TANITACAĞIZ

Birileri bu mandayı malum mandalarla karıştırıyor. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz diye haykırıyoruz. FETÖ, PKK, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye bu mücadelesini er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Doğu Akdeniz'de iki sondaj iki de sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim bunlar ne yazık ki hâlâ bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Ay yıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki, Türkiye orada yok! Yazıklar olsun sana. Ama sana da bunu er ya da geç tanıtacağız.

MİLLETİMİZİN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNE KET VURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu süreçte kimi menfaatperestler, celladına aşık kimi zavallılar, milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Biz içimizdeki bu bedbahtlara ve modern müstemlekelere rağmen duruşumu asla bozmayacağız. Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz, vatanımıza namahrem elini değdirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Milletimizin kutlu yürüyüşüne ket vurulmasına müsaade etmeyeceğiz.

MİLLET OLARAK HİÇBİR ZAMAN DİKENSİZ GÜL BAHÇESİNDE OLMADIK

Arkasında Sivas olanın eyvallah sırtı yere gelmez. Boşuna Yiğido demediler. Öyleyse gereğini Sivas bugüne kadar yaptı bugünden sonra da yapacaktır. Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak, ülkeyi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olanlar sizlersiniz. Bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu kritik günlerde Sivas Kongresi'nin temsil ettiği değerlere hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Unutmayın Türkiye tarihin hiçbir dönemine kendi başına bırakılmamıştır. Millet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde olmadık.Bağımsızlığımıza adeta her evden bir şehit vererek kazandık. Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadeleler sonucunda kurduk.

İNŞALLAH YÜKSEK HIZLI TRENİ SİVASIMIZA GETİRECEĞİZ

18 yıl öne AK Parti'yi kurarken pek çok saldırıya maruz kaldık. Yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. Hangi reformu hayata geçirmişsek bunu çok çetin mücadeleler neticesinde başardık. İnşallah gelecek Ramazan'a kadar Yüksek Hızlı Treni de Sivas'ımıza getireceğiz. Artık top benden çıktı. Herhalde Cahit Bey verdiği sözleri yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ekonomimizi çalışmadan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitiste rağmen büyüttük.

'SEN DOĞRU OLURSAN EĞRİ MÜSTEHAKINI BULUR' DEDİK

Şu anda S-400'lerimizi de aldık. S-400'lerin ikinci etabı da geliyor. Bir taraftan da elemanlar orada yetişmeye devam ediyor. Bu tabii bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Üretimimizi milletin sırtından geçinmeye alışmış tufeylilere rağmen arttırdık. Sen doğru olursak eğri müstahakkını bulur inancıyla doğruluktan, samimiyetten taviz vermeden gecemizi gündüzümüze kattık. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türkiye için Türk milleti için demokrasimiz için yaptık. 18 yıllık tecrübemizle şu ilahi hakikate defalarca şahit olduk, herkesin bir hesabı varsa muhakkak Allah'ın da bir hesabı var.

MİLLETİMİZ KENDİ İRFANIYLA HER TÜRLÜ PROJEYİ BOZMUŞTUR

Milletimizi bir defa efendisi değil hep hizmetkârı olduk. Milletimizle bağımızı güçlendirirsek partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz. Medyanın siyaset mühendislerinin, kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden milletvekillerimiz ve hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi saman alevi gibi kısa sürede unutuldu gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı değil mi? Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi ihtirasların uğruna AK Parti'ye zarar verenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla her türlü projeyi sandıkta bozmuştur.

BİZİM ANLAYIŞIMIZDA MİLLETLE İNATLAŞMAK YOKTUR

Gurur bizim yanımıza gelemez, ayaklarımızın altında ezeceğiz. Biz gururun kimlerle beraber olduğunu iyi biliriz. Gurur Rabbimize aittir, kul o kapıya girerse bitti demektir. Bunu yapanlar var mı? Var. Nedir o? Ben, ben, ben diyenler var mı? Var. Bizde ben yok, biz varız. Ben karşımda Yunus'un yoldaşlarını görüyorum. Yunus'un yoldaşlarına da şöyle sesleniyorum: Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Kibir, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur. Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.