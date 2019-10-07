Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ikili ilişkiler üzerine önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır." dedi.

Basın toplantısında öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli dostumla az önce gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmemizin verimli olduğunu burada imzalanan anlaşmalarla görmüş bulunuyorsunuz. Kendimize yeni hedefler belirledik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. Devlet arşivlerimizin ortak sergisini gezdik. Başbakanlığım döneminde İstanbul'da inşa ettiğimiz arşivimiz gerçekten müstesna diyebileceğim bir güzelliği sahip. Bu da yine bizim dünyada birçok yerde gördüğümüz örneklerden esinlenerek attığımız adımdı. Mimarimizin o projedeki hassasiyeti o güzellik bize böyle bir eseri kazandırdı. O eserimizle iftihar ediyorum. Yetişirse 29 Ekim'de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılışını yapacağız. 5 milyon cilt kitap alacak durumda. O da dijital ortamda hazır.

SIRBİSTAN'LA İŞBİRLİĞİMİZ MÜKEMMEL BİR SEVİYEYE ULAŞTI

25 saat kütüphanemiz açık olacak, ikramlarımız olacak. Çayını, kekini, neskafesini almak suretiyle dersini çalışacak, kitapları okuyacak. 29 Ekim'e yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bütün bunlarla bizim Sırbistan'la aramızdaki ilişkileri, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, savunma sanayine yönelik alanlarda geliştirmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Anı pulları ise tarihe yeni bir not düşmemize vesile oldu. Değerli dostuma çok anlamlı bir hediye olacak. Orada hem tarih dile gelecek, hem de bugün o hatırada dile gelmiş olacak. İşbirliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. Şüphesiz bunda dostumun büyük katkıları vardır. İşadamlarımızın Sırbistan'daki faaliyet ve yatırımları her geçen gün artıyor. Bu yatırımları teşvik ediyorum. Otomobil, kauçuk, boru imalatı, tekstil alanında faaliyet gösterecek 6 fabrikamızın açılışını yapacağız, bir fabrikamızın da temelini atacağız. Bugün 200 milyon doları aşmıştır Sırbistan'daki yatırımlarımız. Ticaret hacmimiz ise 1,2 milyar dolara yükseldi.

YENİ PAZAR'A TÜRKİYE BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILIYOR

Sayın Cumhurbaşkanı ile belirlediğimiz kısa vadede 2 milyar dolar, uzun vadede 5 milyar dolar hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olacaktır. TİKA insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra Sırbistan genelinde 30 milyon doları aşan 257 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Turizm sektörümüze önemli katkılarda bulunacağına inandığım Ram kalesinin restorasyonu tamamlandı. Yarın değerli dostumla açılışını yapacağız. Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistan'da okul açmaya başlamıştır. Sırbistanlı öğrencilere ülkemizde üniversite imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız yoğun şekilde Sırbistan güzergahını kullanıyorlar. İlk defa Türk polisi Sırp mevkidaşlarıyla birlikte çok başarılı görev yaptılar. Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a Başkonsolosluk açma talebimize cevap verdi. Ben Yenipazarlılar, şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ ile mücadelede sayın Cumhurbaşkanının verdiği güçlü desteği unutmamız mümkün değildir. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum.

SAVA ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN TEMELİNİ ATIYORUZ

Yarın Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan zirvesini gerçekleştiriyoruz. Yarın Belgrad-Saraybosna Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz. Sava üzerindeki köprünün temelini atacak olmamız da bölge için çok anlamlı bir mesaj olacaktır. Tüm projelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

SORU VE CEVAPLAR

Bunlar Balkanlar'ın köşe taşları, temel taşları. Artık insanlık için kavga değil bundan sonra barış lazım. Hepimiz için bu görül köprülerinden artık tebessüm, artık barışın temel taşları oluşturulmalı. Ben inanıyorum ki bu üç ana unsur bunu sağlayacak güçte ve kabiliyettedir. Hepsi birbirleriyle içiçe geçmiş bir demografik yapının altyapısını oluşturuyor. Bunu da başaracağız.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI: ALEKSANDAR VUCİC

SAYIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MÜTEŞEKKİRİZ

Türkiye ile Bosna Hersek ile barış ve dostluğu gerçekleştireceğiz. Rusya'yı da dahil ederek dörtlü formatta. Özellikle Bosna Hersek'le. Bu sürece bir de Türkiye gibi bir gücü dahil etmek çok daha iyi olacak. Sayın Erdoğan'ı Yenipazar'da öyle sıcak karşılandı ki. Oradaki Sırplar, Boşnaklar çok sıcak karşılandı. Sırplar da kendisini kucakladı. O zaman gerçekten bütün halkın desteğini almıştık. İnsanlar çatışma değil huzur içinde yaşamak istiyorlar. Kendileri ve çocukları için istiyorlar. Bundan başka da bir yol yok. İki üç gün sadece benimle yapacağı görüşmelerden çok daha önemli işleri olacaktır sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu yüzden kendisine müteşekkiriz.

VUCİC: Menfaatlerimizin farklılaştığı noktalar olabilir ama biz kendisine teşekkür ediyoruz. Atılmış değerli bir adımdır. Arnavutlarla da her çözümün Türkiye açısından kabul edilebileceğini ifade etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Sayın Vucic çok güzel cevap verdi.

"SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN GELDİ"

VUCİC: Sayın Erdoğan'la da uzun uzadıya bunu konuştuk. Umudum o ki, Sırbistan'la alakalı müzekare sürecinde meşru sürece ulaşılmıştır. Priştina'da hükümetin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Sırbistan açısından belki kolay olmayacak ama mutlaka çözüm olacaktır. Biz ABD'nin, Türkiye'nin Kosova ile ilgili kararını değiştirecek değiliz. Biz de dostlarımızdan çok uzak düşmek istemeyiz. Burada derdim kahramanlık değil. Buralarda o insanları kim besleyecek? Onlara kim ekmek verecek? Hangi batılı firmayı buraya getirebilirsiniz. Başka kimi getirebilirdik? Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bunları kolay mı sanıyorsunuz? Sırbistan Türkiye arasındaki ilişkilerin 140. yılını idrak ediyoruz. Bir ortak pul basıldı.