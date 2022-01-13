Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Onbaşı Muhammed Enes Koç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Soylu'nun ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine telefonla taziyelerini ilettiği görüntü yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü aileye "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim sizleri evladınızla cennetinde buluştursun. Hepsinden öte şehitlerimizle alakalı zaten bizim kalkıp da herhangi bir şey söyleme hakkımız yok. Onların yeri belli. Onlar, sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Rabbim inşallah sevgili habibinin Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında sizleri buluştursun. Rabbim yar, yardımcınız olsun." dedi.

Şehidin annesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun, vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, bayrağımız sallansın. Bir Enes gitti, bin Enes arkasında. İki Enes'im daha var." ifadelerini kullandı.Bu sözler üzerine Erdoğan ise "Sizin bu duruşunuz var ya her şeye bedel. Onlardan 22 kişi gitti. İnşallah bunun bedelini çok daha ağır ödemeye devam edecekler." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesinin diğer üyelerine de başsağlığı dileklerini ve selamlarını iletti.