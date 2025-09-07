Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine mektup

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Meral Özdemir, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve partililerle, 3 Ekim 2008'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakoluna düzenlenen terör saldırısında şehit olan İlbaş'ın eşi Asuman İlbaşa Kooperatif Mahallesindeki evinde ziyarette bulundu.

Şehidin eşi İlbaşa Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit ailesine özel olarak yazılan mektubu da teslim etti.

Özdemir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği mektubu teslim etmek için kente geldiğini söyledi. Şehitlere rahmet dileyen Özdemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

Özdemir, "Gittiğimiz yerlerde bu süreçle ilgili çok olumlu izlenimler var. Bu izlenimler bizi ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Mavi de şu ana kadar Siirtte 17 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğanın gönderdiği mektupları ulaştırdıklarını belirtti.

Şehit yakınları ve gazilerin sürece destek verdiğini ifade eden Mavi, "Şehit aileleri bu sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların da evlat acısı yaşamamasını istiyor." ifadesini kullandı.

Şehidin eşi İlbaş da süreci desteklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektubu okurken hüzünlendiğini dile getiren İlbaş, şöyle konuştu: "Eşim her zaman Vatanım için canımı seve seve veririm. diyordu ve bu ülke için canını feda etti. Bu süreci destekliyoruz. Ülkemize, huzur, barış ve kardeşlik gelsin istiyoruz. Biz bunları her zaman istedik. Bir şehit ailesi olarak yüreğimiz yandı, çocuklarımız babasız kaldı ama başka çocuklar babasız kalmasın."