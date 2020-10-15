Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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