Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi icra ederken çaya düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Kupşen'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."