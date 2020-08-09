Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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