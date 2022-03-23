Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim alanına mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldıkları hastanede şehit olan Aygün ve İli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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