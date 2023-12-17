Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, "Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:51 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.

        Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını aktaran Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

        "Vefatının 750. seneidevriyesinde coğrafyamızın ve medeniyetimizin temel sütunlarından biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ni rahmetle yad ediyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kalpleri sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmiyle öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana Hazretleri'nin gönüllerde yaktığı aşk ateşi, tam 7,5 asırdır yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor."

        REKLAM

        - "İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya, çocukları katletmeye devam ediyor"

        Türkiye'de ve dünyanın farklı köşelerinde milyonlarca insanın Mevlana'nın eserleri vasıtasıyla kendi ruh dünyalarında içsel yolculuğa çıktığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Hazreti Mevlana'nın hikmet pınarından süzülen tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahşeti, katliamı ve barbarlığı içimiz yanarak takip ediyoruz. Kendilerini insan hakları ve özgürlükleri savunucusu olarak gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya, çocukları katletmeye devam ediyor. Gazzeli mazlumların arşıalayı titreten feryatları karşısında, görevi, barışı ve güvenliği sağlamak olan uluslararası kurumlar, hiçbir adım atmıyor. Çoğu çocuk ve kadın, 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden, yurdundan, yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz. Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara 'Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur' gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şebiarus töreni vesilesiyle Konya'da bulunan Mevlana dostlarının da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu düşüncelerle, Mevlana Hazretleri'yle birlikte asırlardır topraklarımızı aşkla, irfanla, ilimle, hikmetle yoğuran tüm gönül sultanlarımızı tazimle yad ediyorum. Şebiarus merasimini düzenleyen tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gece yapılan duaların, semaların, evrad-ı şerifelerin kabul olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Habertürk Anasayfa