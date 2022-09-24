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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz" dedi.

"Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz." ifadesini kullanarak, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm terör örgütlerinin üzerimize saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerden aldık. 15 Temmuz'da destan yazdınız. Sakarya'dan tüm istismarcılara sesleniyorum; gençlerimizin yakasından düşün, gençlerimize yalan söylemeyin, gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye çalışmayın. Sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizi modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz.

"BUNLAR DEĞİL MİYDİ GENÇLERİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN"

CHP'ye, 6'lı Masa'nın etrafında duranlara, siz değil miydiniz gençlerim seçme yaşını değiştirirken bizlere karşı çıkaranlar. Siz değil miydiniz bizleri parlamento ve belediye meclisini çoluk çocukla doldurmakla itham edenler. Siz değil miydiniz Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak gençlere verdiğimiz bursları engellemeye çalışanlar? İkna odaları kuran, imam hatiplerin önüne geçmek için tüm meslek okullarını özellikle öldürmeye çalışan? Siz değil miydiniz başörtülü kardeşlerimizin çalışmalarını engellemek için çalışan? Siz değil miydiniz yerli arabalarımız TOGG'tan, İHA'dan Bayraktar'a kadar her teknoloji atılımımıza balta vurmaya çalışan. Özellikle gençlerimiz için yaptığımız her hizmetin önüne takoz olan?

"GENÇLERİMİZE SOSYAL KONUT PROJESİNDE POZİTİF AYRIMCILIK"

Sosyal konut projesi kampanyasında gençlerimize 50 bin konutluk kontenjanı ayırdık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizi konut sorunlarını şimdiden çözmelerine yardımcı olarak, daha büyük, cesur, özgüvenli adımlarını atmalarını sağlamak. Buna da karşı çıktılar. Kulp takmak için akıllara zarar nice yalan, iftiralara başvurdular. 20 yıldır bu kervanı onlara rağmen yürüttüğümüz için hiçbirine kulak asmıyoruz. Salgın döneminde de benzer ülkemizi küçük düşürmeye, milletimizi tahkir etmeye çalışmışlardır. Sonuçta Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten ülke olarak sadece kendi vatandaşlarına değil dünyanın dört bir yanına yardım etti. Diğer ülkeler vatandaşlarını adeta ölüme terk ederken biz dünyanın dört bir yanındaki hasta insanlarımızı ambulans uçaklarla yurdumuza taşıdık.

"TERÖRE BULAŞMAMIŞ, İHANET ETMEMİŞLERSE KUCAĞIMIZ AÇIK"

Bir süredir 'Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun, bu tür 5. kol faaliyeti kampanyalara ürünü alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer yine Türkiye olacaktır. Gelsinler, teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımız da gönlümüz de açık. Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahi Evran'ın yaşadıkları toprakların bereketi ve bıraktığı medeniyet mirasının gücü hepimize yeter. Sizlerden tek isteğim, kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin. Yeter ki özgürlüğünüze, iradenize, geleceğinize sahip çıkın. İnancınıza, imanınıza, tarihinize, kültürünüze, ecdadınıza sahip çıkın. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir.