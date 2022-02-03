Regaib Kandili mesajı

İslâm aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.