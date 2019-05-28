Cumbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik başlatılan harekâtla ilgili olarak twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!" dedi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan harekâtla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.