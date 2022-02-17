"Bahtımıza Kılıçdaroğlu'nun CHP'si gibi bir muhalefet çıktı"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı…