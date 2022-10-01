Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüşebilir

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Meclis'in yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan ile ilişkilere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan’la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Belki de Prag Zirvesi'nde Paşinyan ile görüşme olacak. Ermenistan, kendisine sunulan barış fırsatını iyi değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan dördüncü görüşmelerini 1 Temmmuz'da Viyana'da gerçekleştirmişti.

İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat’ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana’da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart’ta Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmıştı.

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